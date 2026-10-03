İstanbul'da 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek “İstanbul'u Koşuyorum - Avrupa Etabı” nedeniyle Avrupa Yakası'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarış kapsamında özellikle Yenikapı, Kumkapı, Çatladıkapı, Cankurtaran ve Sarayburnu çevresindeki sahil güzergâhında trafik düzenlemesi uygulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, yarış nedeniyle Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolu araç trafiğine kapatılacak. Pazar sabahı bu güzergâhı kullanmayı planlayan sürücülerin yolculuk öncesinde kapanış saatlerini dikkate alması gerekiyor.

4 Ekim İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

4 Ekim Pazar günü düzenlenecek yarış nedeniyle Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil güzergâhı trafiğe kapatılacak.

Yarış, Fatih ilçesindeki Yenikapı Miting Alanı önünde bulunan LANGA otobüs durağından başlayacak. Koşucular, sahil yolu üzerinden Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı ve Cankurtaran yönünde ilerleyecek.

Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünde dönüş yapacak yarışmacılar, aynı güzergâhı takip ederek Yenikapı'daki başlangıç noktasına ulaşacak. Parkurun güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla güzergâh üzerindeki yolların yarış süresince araç trafiğine kapatılması planlanıyor.

Yarış parkurunun Kennedy Caddesi boyunca ilerlemesi nedeniyle bu caddenin sahil yolu bölümü de trafik düzenlemesinden etkilenecek.

Kapanıştan etkilenecek başlıca bölgeler şöyle:

Yenikapı: Yarışın başlangıç noktası olan Yenikapı Miting Alanı önü ve çevresindeki sahil güzergâhı.

Kumkapı: Yarış parkurunun sahil yolu üzerinden ilerlediği bölüm.

Çatladıkapı: Yarışın dönüş noktası olan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önü.

Cankurtaran: Parkurun uzandığı sahil güzergâhı.

Sarayburnu: Yenikapı-Sarayburnu arasındaki kapatılacak sahil yolu.

Kennedy Caddesi: Yarış parkurunun geçtiği sahil yolu bölümü.

Sürücülerin, kapanışın kapsadığı güzergâhı ve yolculuk yapacakları bölgeyi dikkate alarak hareket etmesi gerekiyor.

İstanbul'da yollar 4 Ekim'de saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak?

Yarış nedeniyle kapatılacak yolların 4 Ekim Pazar günü saat 06.00'da araç trafiğine kapatılması planlanıyor. İBB'nin paylaştığı programa göre güzergâhın saat 12.00'ye kadar kapalı kalması öngörülüyor.

Bu nedenle özellikle sabah saatlerinde Yenikapı-Sarayburnu arasındaki sahil yolunu kullanacak sürücülerin yolculuklarını bu saatlere göre planlaması önem taşıyor. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla birlikte güzergâhta normal ulaşım düzenine dönülmesi bekleniyor.

4 Ekim İstanbul alternatif güzergâhlar nereler?

Yenikapı-Sarayburnu arasındaki sahil yolunun kapalı olacağı saatlerde sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması gerekecek. Özellikle Tarihi Yarımada, Eminönü ve Fatih yönüne gideceklerin trafik düzenlemesini göz önünde bulundurması gerekiyor.

Paylaşılan bilgilerde alternatif güzergâhların isimleri ayrıntılı olarak belirtilmedi. Bu nedenle sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmesi ve kapalı sahil yolu yerine ulaşım planlarına uygun alternatifleri değerlendirmesi öneriliyor.