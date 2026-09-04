Altın fiyatlarının kaderini belirleyecek gün geldi çattı. Küresel piyasalardaki gerilim ve merkez bankalarının faiz politikalarının etkisiyle 4 Eylül’de altın fiyatları yeni bantlara oturdu. Ons altın 4 bin 400 doların üzerinde seyrederek iç piyasa üzerindeki tansiyonu yüksek tutuyor. Piyasada gözler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. Veri, Fed’in eylül ayında atacağı adıma ilişkin beklentilerin yönünü belirleyebilir.

ONS ALTIN 4 BİN 400 DOLARI AŞTI

Uluslararası piyasalarda ons altın, Cuma sabahı ilk saatlerinde 4 bin 486 dolar seviyesine yükseldi. Yükselişlerini korumaya çalışan ons altın bugün sabah seansında TSİ 08.11'de 4 bin 468 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da yükselişlerini korumaya çalışıyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.11'de 6 bin 990 lira seviyesinde bulunuyor.

Merkez bankalarının faiz patikası ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde dengelerin yeniden kurulduğu bu süreçte, korunan yüksek bant iç piyasadaki gram ve çeyrek işlemlerini de yukarı doğrulu diri tutan temel etken olarak öne çıkıyor.

Kapalıçarşı ve serbest piyasada kuyumcu tezgahlarındaki son göstergeler, yatırımcının yakından izlediği kritik baremleri gözler önüne seriyor. Günün ilk işlem saatlerinde netleşen satış rakamlarıyla birlikte yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ekran başındaki grafikleri inceleyerek güne başladı.

ALTINDA SON DURUM

Yüksek hacimli birikimlerini korumak isteyenlerin radarındaki büyük sikke altınlarda da hareketlilik dikkat çekiyor. Cumhuriyet altı, güne 45.272,00 TL bandından adım atarak yatırımcısına yön vermeye devam ediyor.

Piyasanın en ağır kalemlerinden biri olan gramse altın satış fiyatı ise 112.948,89 TL seviyesinden işlem görüyor. Döviz kuru ve dış dinamiklerin seyrine bağlı olarak gün içi fiyatlamaların hangi yöne kırılacağı piyasada merakla takip ediliyor.