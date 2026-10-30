Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında açıklamada bulundu.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında dört ayrı cinayet dosyasının çözüldüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek, bugüne kadar 68 dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirterek, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'daki dosyaların yeniden incelendiğini açıkladı.

Soruşturmalarda gelişen teknolojik imkanlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Konya

Konya-Ankara karayolunda 2005'te başından silahla vurulmuş halde bulunan Ömer Faruk Akıllı'nın cinayetiyle ilgili soruşturma yeniden ele alındı.

Akıllı'nın Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular değerlendirildi. Tanık ifadeleri ve iletişim kayıtlarının incelenmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesinde 2010'da boş bir arazide cansız bedeni bulunan yenidoğan bebeğe ilişkin dosya yeniden incelendi.

Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edildi. Bu bilgiler tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Gürlek, "Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasını yaptı.

Mersin

Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyasının yeniden ele alındığını aktaran Gürlek, farklı illerde 32 kişiden ifade alındığını, tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden incelendiğini açıladı.

Bakan Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Hatay

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyasının da 20 yıl sonra yeniden ele alındığını kaydeden Gürlek şunları söyledi:

"Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu. Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Gürlek şöyle devam etti:

Soruşturmaları titizlikle yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay İl Emniyet Müdürlüklerimize, Konya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz."