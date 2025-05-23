31 Mart yerel seçimlerinde seçmeninden sert bir cevap alan AKP ikinci parti konumuna gelirken CHP ise uzun yılların ardından birinci parti oldu. Adıyaman, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Bursa, Denizli gibi AKP'nin kalesi olarak görülen şehirler CHP'ye geçti.

HBS Araştırma Şirketi tarafından 3 bin 200 kişinin katılımıyla düzenlediği anket iktidar ve muhalefet arasındaki farkın açıldığını ortaya koydu.

4 farklı anket sonucu açıklayan HBS, katılımcılarına "Olası bir 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki olasılıklar olur ise oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 51.7'si Ekrem İmamoğlu derken, yüzde 40.3'ü Erdoğan dedi. Yüzde 8'lik dilim kararsız seçeneğini tercih etti.

Aynı soru Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için sorulduğunda katılımcıların yüzde 51.4'ü Mansur Yavaş derken, yüzde 39.2 Erdoğan'ı tercih etti. Kararsızlar ise yüzde 9.4 olarak çıktı.

MECLİS SEÇİMLERİNDE DE FARK AÇILIYOR

Milletvekili genel seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde de farklar açılmaya devam ediyor. Katılımcılara "Bu pazar günü Milletvekilliği seçimi olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankete katılan katılımcıların "yüzde 36.7'sı" CHP'ye oy vereceğini belirtirken, AKP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı "yüzde 28.2'de" kaldı.

Anketin İstanbul sonuçları şöyle:

Anketin Ankara sonuçları ise şöyle: