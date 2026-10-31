Almanya Bundesliga'nın 8. haftasındaki Der Klassiker'de Bayern Münih ile Borussia Dortmund 2-2 berabere kaldı. Allianz Arena'da iki kez öne geçen ev sahibi ekip, Fabio Silva'nın 90. dakikadaki golüne engel olamadı. Bayern Münih, 38. dakikada Konrad Laimer'in golüyle üstünlüğü yakaladı. Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane, 56. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayınca ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı. DORTMUND İKİ KEZ GERİ DÖNDÜ Borussia Dortmund, 60. dakikada Serhou Guirassy'nin golüyle eşitliği sağladı. Bayern'in yanıtı altı dakika sonra geldi. Dayot Upamecano, 66. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Son bölümde beraberlik için baskısını artıran Dortmund, 90. dakikada Fabio Silva ile skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 18'e yükseltti. Bayern Münih, averajla liderliğini sürdürdü.

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