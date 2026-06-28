2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Ürdün ve Arjantin takımları, ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu’nda karşılaştı.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, 20 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçına yedek kulübesinde başladı. Messi, 60. dakikada Lautaro Martinez yerine oyuna dahil oldu. 39 yaşındaki oyuncu, son olarak 2006 Dünya Kupası'nda Saviola'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

Messi, oyuna sonradan dahil olduğu maçta takımının 3. golünü atarak Dünya Kupası'nda 7 maçta üst üste gol atan ilk futbolcu oldu. Lionel Messi, 2 kez ilk 11'de başlayarak son 3 Dünya Kupası maçında 6 gol attı.

İlk iki maçını kazanan Arjantin, grupta sonuncu olmayı garantileyen Ürdün'ü rotasyonlu kadrosuyla 3-1 mağlup ederek lider olarak son 32 turuna yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Lo Celso, karşı karşıya pozisyonda ağları buldu. Ancak VAR ofsayt tespit ederek golü geçersiz saydı.

GOL 19. dakikada Arjantin öne geçti. Giovani Lo Celso ceza alanına girerken sert bir müdahale ile yerde kaldı ve serbest vuruş kararı çıktı. Kazandırdığı serbest vuruşta topun başına geçen Lo Celso, muhteşem bir şutla topu filelere yolladı: 1-0.

28. dakikada Nicolas Tagliafico'nun ortasının ardından Lautaro Martínez sol ayakla şutla yakın mesafeden kaleyi denedi ancak top az farkla dışarı gitti.

GOL 30. dakikada Marcos Senesi yerde kaldı ve Arjantin, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Lautaro Martínez, net bir vuruşla ağları sarstı: 2-0. Bu gol, Lautaro Martínez'in Dünya Kupası kariyerindeki ilk golü oldu.

48. dakikada Parades'in pasında topla buluşan Lautaro Martinez, karşı karşıya pozisyonda pasını Lo Celso'ya aktardı. Lo Celso ağları bulsa da ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.

53. dakikada Lautaro Martinez'in çok uzaklardan kaleye yolladığı şutta top üst direkten dışarı çıktı.

GOL 55. dakikada Ürdün farkı 1'e indirdi. Ceza alanı dışında yapılan paslaşmaların ardından sağ kanada atılan top tek pasla ceza alanına çevrildi. Kale önüne hareketlenen Al Tamari, topu ağlara yolladı: 1-2.

GOL 79. dakikada Arjantin yeniden öne geçti. Ceza alanı sağ ön çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lionel Messi, harika bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1. Messi, bu golle Dünya Kupası'nda 7 maçta üst üste gol atan ilk futbolcu oldu.