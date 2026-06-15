FIFA 2026 Dünya Kupası F grubu ilk maçında Hollanda ve Japonya takımları, ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda karşılaştı. Gollerin ikinci yarıda geldiği mücadelede Hollanda iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.

Hollanda’nın gollerini 51. dakikada Virgil van Dijk ve 64. dakikada Crysencio Summerville attı. Japonya’nın sayılarını ise 57. dakikada Keito Nakamura ve 88. dakikada Kamada kaydetti. F Grubu’ndaki ilk maçından beraberlikle ayrılan iki takım da gruplarını 1 puanla başladı.

Grubun diğer maçında ise bugün TSİ 05.00’te İsveç ile Tunus kozlarını paylaşacak.