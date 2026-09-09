Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenecek Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde ilçede hareketlilik başladı.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltıda festival programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dört gün boyunca tarım, kültür, tarih ve eğlenceyi bir araya getirecek etkinliklerin düzenleneceğini belirten Dere, ilçe dışından da çok sayıda ziyaretçi beklediklerini söyledi.

KÜLTÜR SOKAĞI BU YIL DAHA KAPSAMLI OLACAK

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Kültür Sokağı, geçen yılın ardından bu yıl daha geniş kapsamlı şekilde hazırlanacak. Sokakta Çivril’e özgü yöresel ürünler ve kültürel değerler ziyaretçilerle buluşturulacak.

Festival programında çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra geleneksel yarışmalar, konferanslar ve konserler de yer alacak. Böylece farklı yaş gruplarından ziyaretçilere hitap eden dört günlük bir etkinlik programı oluşturulacak.