Arjantin’in Mendoza eyaletindeki Cordillera del Tigre sıradağlarında daha önce bilinmeyen büyük geometrik taş yapılar ortaya çıktı. Bölgede çapları 35 metreye ulaşan daireler, koridorlar, taş duvarlar, hendekler ve yapay çukurlar tespit edildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELERKEN FARK ETTİ

Bölge ilk olarak Mayıs 2025’te Mendoza’da yaşayan dağcı Carlos Gobbi tarafından uydu görüntüleri ve dijital haritalar incelenirken fark edildi. Doğal arazi içerisinde belirgin biçimde görülen geometrik şekiller Gobbi’nin dikkatini çekti. Bölgeye ulaşmak için yapılan ilk 2 girişim su sıkıntısı, zorlu arazi koşulları ve iletişim altyapısının bulunmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Gobbi, 4 günlük dağ yürüyüşünün ardından 14 Şubat 2026’da bölgeye ulaşmayı başardı.

DEV TAŞ ÇEMBERLER NE KADAR BÜYÜK?

Sahada yapılan incelemeler, uydu görüntülerinde görülen yapıların büyük ölçekli taş oluşumlar olduğunu doğruladı. Bazı dairesel yapıların çaplarının 27 ile 35 metre arasında değiştiği belirlendi. Dairelerin koridorlarla birbirine bağlandığı, bölgede ayrıca taş duvarların ve hendeklerin bulunduğu görüldü. Kanalları andıran bazı hendeklerde kısmen toprağa gömülmüş taşlar da tespit edildi.

HAVADAN BAKILDIĞINDA NAZCA’YI ANDIRIYOR

Kompleksin geometrik yapısı havadan bakıldığında Peru’daki Nazca çizgilerini andırıyor. Ancak keşfedilen alanın Nazca ile bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu bulunmuyor. Bölgedeki yapıların ne zaman inşa edildiği ve kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. Araştırmacılar alanın İnka dönemine veya İnka genişlemesinden önce bölgede yaşayan yerel topluluklara ait olup olmadığını inceliyor.

BU DEV YAPILAR NEDEN İNŞA EDİLDİ?

Alanda şimdiye kadar kalıcı bir yerleşime işaret edecek çömlek parçaları, yiyecek kalıntıları veya başka yüzey buluntuları tespit edilmedi. Bu nedenle kompleksin kullanım amacı da henüz açıklığa kavuşmadı. Yapıların ritüel, sembolik veya törensel amaçlarla kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kompleksin yaşı, kökeni ve kullanım amacına ilişkin bu olasılıklardan hiçbiri henüz doğrulanmadı.

3 BİN METRENİN ÜZERİNDEKİ GİZEM

Keşfin dikkat çeken özelliklerinden biri de kompleksin deniz seviyesinden 3 bin metreden fazla yüksekte ve ulaşılması güç bir bölgede bulunması oldu. Alana ulaşmak için günler süren dağ yürüyüşü gerekiyor. Bölgede yapılacak arkeolojik araştırmaların taş yapıların tarihlendirilmesine ve kimler tarafından inşa edildiğinin belirlenmesine odaklanması bekleniyor. Şimdilik dev taş çemberlerin geçmişi ve kullanım amacı bilinmiyor.