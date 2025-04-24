Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final etabı Trabzonspor'un Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maç ile sona erdi.
Bordo-mavili ekip, Konyaspor'u saf dışı bırakan Galatasaray ile finalde kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakip, 30 sene aradan sonra ilk kez Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. 1994-1995 sezonunda iki ayaklı oynanan final etabında ilk maçı İstanbul'da 3-2 kazanan Trabzonspor, evindeki maçı da 1-0 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu.
PEŞ PEŞE İKİ MAÇ
Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Galatasaray, 4 günde 2 kez birbirlerine rakip olacak.
İki ezeli rakip ilk olarak 11 Mayıs'ta Süper Lig'de oynanacak maçta Trabzon'da kozlarını paylaşacak. 14 Mayıs'ta ise iki takım kupa finalinde karşı karşıya gelecek.