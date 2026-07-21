Sarıyer'in İstinye Mahallesi'nde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Sibel Gül, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gül'ün dairesinden koku gelmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, daireye camdan girerek yaptıkları kontrolde Sibel Gül'ün yatak odasında cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis ekiplerinin evde gerçekleştirdiği incelemelerde masa üzerinde Gül'e ait kimlik, bir not ve yaklaşık 15 boş ilaç kutusu bulunduğu belirtildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Gül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Sibel Gül'ün ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.