İstanbul’da polis ekipleri, il genelinde helikopter destekli geniş kapsamlı “Huzur İstanbul” uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri ve Özel Harekât ekiplerinin katıldığı denetimlerde, çok sayıda noktada araçlar durdurularak detaylı aramalar yapıldı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılan uygulamada, 34 F.. 053 plakalı motosikletin sürücüsü V.A.’nın yapılan kontrolde 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye “alkollü araç kullanma” ve “muayene eksikliği” gerekçeleriyle toplam 27 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine el konuldu.

Ehliyeti kısa süre önce aldığı öğrenilen sürücü, işlemler sırasında yaptığı açıklamada, “Varsa bir cezam çekerim, ehliyeti 4 gün önce aldım. Ne var ne yoksa aldılar, motosikleti bağlamasalar iyiydi. Kurallar böyle, hak eden hakkını alır demek ki” ifadelerini kullandı.

Denetimlerde ayrıca 34 H.. 448 plakalı başka bir motosikletin sürücüsüne de sigortasız araç kullanma ve muayene eksikliği nedeniyle 3 bin 965 lira para cezası uygulandı.

Operasyonun, kent genelinde güvenlik ve trafik düzenini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.