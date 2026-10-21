Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karayollarında güvenli sürüş imkânı sağlayan kış lastiği uygulaması yeniden gündeme geldi.

Zorunlu dönem öncesinde araç sahipleri, ceza sınırına takılmamak, olası denetimlerde kısıtlamayla karşılaşmamak ve trafiğe güvenle çıkabilmek adına resmi tarihleri ve kapsamı araştırmayı sürdürüyor.

UYGULAMA 15 KASIM'DA DEVREYE GİRECEK

2026-2027 kış sezonuna yönelik resmi düzenleme uyarınca kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla başlayacak.

Şehirlerarası yollarda güvenliği artırmayı hedefleyen bu kural, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Sürücüler toplamda 5 ay boyunca kış şartlarına uygun lastiklerle seyretmekle yükümlü olacak; standartlara uymayan ve kış lastiği bulunmayan ticari araçların bu tarihten itibaren riske izin verilmeyerek trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecek.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

Yasal düzenleme, şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları hedef alıyor. Uygulama kapsamında kış lastiği takması zorunlu olan araçlar şunlardır:

-Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tankerler

-Ticari amaçla işletilen hafif ticari taşıtlar

-Kamyonet ve panelvan tipi ticari araçlar

BİNEK OTOMOBİLLER İÇİN DE ZORUNLU MU?

Hususi (binek) otomobiller için yasal bir kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor.

Ancak uzmanlar, zorunluluk kapsamı dışında kalsa dahi can ve mal güvenliği açısından kış koşullarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyor.