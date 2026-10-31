Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Tiggo 2 modeli, Latin Amerika'da gerçekleştirilen güvenlik testlerinde sınıfta kaldı. Latin NCAP tarafından yapılan çarpışma testlerinde araç, tek bir yıldız bile alamadı. Özellikle yetişkin ve çocuk yolcu korumasında sıfır puan alması dikkat çekti.

Latin NCAP, test sonuçlarını 28 Ekim'de açıkladı. Farklı pazarlarda Tiggo 2 Pro ve Tiggo 2 Pro Max isimleriyle de satılan SUV model, 2026 yılı için hazırlanan daha sıkı güvenlik protokolüne göre değerlendirilen ilk otomobil oldu.

Araçta standart olarak dört hava yastığı ve elektronik denge kontrol sistemi (ESP) bulunmasına rağmen bu donanımlar güvenlik testlerinden geçmesi için yeterli olmadı.

Önden çarpışma testinde yangın riski ortaya çıktı

Saatte 64 kilometre hızla gerçekleştirilen önden çarpışma testinde aracın gövde yapısında ciddi sorunlar tespit edildi. Özellikle gövdenin ve sürücünün bacak bölümünün yeterli koruma sağlayamadığı görüldü.

Testlerde sürücünün göğüs bölgesinin de yeterince korunmadığı belirlendi. Bunun yanı sıra olası bir yangın riski konusunda uyarı yapıldı. Bu eksiklikler, Tiggo 2'nin yetişkin yolcu korumasında sıfır puan almasına neden oldu.

Çocuk yolcular için de yeterli koruma sağlayamadı

Tiggo 2, çocuk yolcu güvenliğinde de beklentilerin altında kaldı. Test sonuçlarına göre araç, çocukların baş ve boyun bölgelerini yeterince koruyamadı.

Çocuk koltuklarının araca yerleştirilmesi sırasında da çeşitli sorunlar yaşandı. Standart donanımda bazı önemli güvenlik özelliklerinin bulunmaması, aracın düşük puan almasında etkili oldu.

Güvenlik destek sistemleri de yetersiz kaldı

Test sonuçlarında aracın diğer güvenlik kategorilerindeki performansı da dikkat çekti. Tiggo 2, yayalar ve diğer savunmasız yol kullanıcılarının korunmasında yüzde 48,89 puan aldı. Güvenlik destek sistemlerindeki başarısı ise yüzde 45,45'te kaldı.

Modelde otomatik acil frenleme, kör nokta uyarısı ve şerit takip asistanı gibi günümüzde birçok otomobilde bulunan sürüş destek sistemleri yer almıyor.

Latin NCAP, sıfır yıldız sonucunun aracın her çarpışmada hiçbir koruma sağlamadığı anlamına gelmediğini belirtiyor. Bu sonuç, testlerde ortaya çıkan kritik güvenlik eksikliklerinin genel değerlendirmeyi ciddi şekilde düşürdüğünü gösteriyor.