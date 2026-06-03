Gezegenler ve yıldızlar, hayatlarımızı şekillendiren muazzam bir döngüyle konum değiştirmeye devam ediyor. Ay Kova burcuna geçiyor. Bu özel dönemde şans gezegeni Jüpiter Yengeç burcunda, disiplin ve ödülün gezegeni Satürn ise Balık burcunda en güçlü konumlarında olacak. Bu muazzam gökyüzü hizalanması, özellikle 4 burcun hayatında dönüm noktası yaratacak olumlu değişimleri müjdeliyor. İşte o şanslı burçlar:

Boğa Burcu: Korkular Bitiyor, İstikrar Başlıyor

Ay'ın Kova burcundaki bu güçlü geçişi, Boğa burçlarına hayatın her alanında nefes aldıracak. Bir süredir yakanızı bırakmayan endişe ve korkular tamamen uçup gidiyor, yerini derin bir iç huzura bırakıyor.

Özgüveninizin katlanacağı bu dönemde, işte üstlerinizden övgüler alabilir ve beklediğiniz terfiye kavuşabilirsiniz. İş kurmak veya yatırım yapmak isteyen Boğalar için finansal kazanç kapıları sonuna kadar açılıyor; eski borçlar tahsil ediliyor.

Ev içindeki negatif enerji dağılırken, arkadaşlık ilişkilerindeki küslükler son buluyor. Astrologlar, bekar Boğa gençleri için evlilik çanlarının çalmaya başladığını söylüyor!

Yengeç Burcu: Mucizeler ve Yeni Gelir Kapıları

Yücelen Jüpiter'in de desteğiyle Ay'ın Kova burcuna girişi, Yengeç burçlarına adeta bir sihirli değnek dokunduracak.

Bu dönemde alacağınız her karar, attığınız her adım sizi başarıya götürecek. Aylardır ya da yıllardır çözülmeyen hukuki süreçler veya resmi işler tereyağından kıl çeker gibi kolayca sonuçlanacak.

Toplumda yüksek mevkideki kişilerle güçlü bağlar kurabilirsiniz. İşsiz Yengeçler hayallerindeki işe kavuşurken, çalışanlar için kariyer basamaklarını hızla tırmanacakları yeni yollar açılacak.Aile içinde huzur dolu anlar yaşanırken, bütçenize eklenecek yeni ve sürpriz gelir kaynakları yüzünüzü güldürecek.

Aslan Burcu: "Kral Yogası" ile Beklenmedik Zenginlik

Ay'ın Kova burcundaki seyri, Aslan burçları için gökyüzünün en güçlü ödüllerinden biri olan Vaidhruti Raja Yoga (Kral Yogası) enerjisini aktif hale getiriyor.

Önemli konularda vereceğiniz kararlar, hayatınızda yepyeni ve parlak bir sayfa açacak. Uzun vadeli borçlarınızı kapatarak büyük bir finansal hafifleme yaşayacaksınız.

Ticaretle uğraşan Aslanlar dev anlaşmalara imza atabilir, mesleklerinde zirveye ulaşabilirler. Birden fazla alandan gelecek beklenmedik toplu paralar kapıda.

Sosyal çevrenizde popülerliğiniz artıyor, elit çevrelerde saygınlık kazanıyorsunuz. Aşk ve evlilik hayatınızda ise aradığınız o güçlü uyumu nihayet yakalayacaksınız.

Yay Burcu: Emeklerin Karşılığını Alma Zamanı

Yay burçları için geçmişte ekilen tohumların meyvelerini toplama vakti geldi. Gökyüzü size her alanda mutlak bir başarı vadediyor.

Geçmişte sizi zorlayan, çıkmaza sokan tüm problemler bu dönemde kökten ve kalıcı olarak çözülüyor. İster kurumsal çalışan, ister ticaretle uğraşan ya da zanaatkar olun; bu dönemde başarınızın önüne kimse geçemeyecek. İşle ilgili aldığınız tüm riskli kararlar lehinize sonuçlanacak.

Gelir kaynaklarınız arttıkça mali durumunuz tamamen rayına oturacak. Maddi kaygıların bitmesiyle zihniniz sakinleşecek ve ailenizle hak ettiğiniz mutlu, huzurlu günlerin tadını çıkaracaksınız.