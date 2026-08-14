Karadeniz ve Marmara kıyılarında etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı. TRABZON’DA İKİ GÜNLÜK YASAK Trabzon Valiliği, hava koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde il genelinde denize girilmesini yasakladı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarını istedi. AKÇAKOCA’DA TÜM SAHİLLER KAPATILDI Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. İlçedeki tüm plaj ve sahillerde uygulanan yasak kapsamında cankurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. TEKİRDAĞ’DA 3 İLÇEDE YASAK Tekirdağ’da ise Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Sahillerdeki cankurtaran ekipleri kırmızı bayraklarla uyarı yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de araçlardan gerçekleştirdikleri anonslarla vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. KASTAMONU’DA FIRTINA ENGELİ Kastamonu’nun Abana ilçesinde fırtına nedeniyle denize giriş yasaklandı. Yasak, hafta sonu boyunca devam edecek. Kaymakamlıklar, özellikle yüksek dalga ve çeken akıntı riskine dikkat çekerek vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi. Yetkililer, hava ve deniz koşullarının tehlikeli seviyelere ulaşabildiği bölgelerde can güvenliği açısından kırmızı bayrak bulunan sahillere girilmemesi gerektiğini vurguladı.

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