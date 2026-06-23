Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kırklareli merkezli İstanbul, Siirt ve Kocaeli'nde göçmen kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 9 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇAKÇILIK SOSYAL MEDYA KANALI ÜZERİNDEN YÖNETİLMİŞ

Soruşturma süreci, Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenlerin ve şüphelilerin cep telefonlarının incelenmesiyle başladı. İncelemelerde, sosyal medya üzerinde oluşturulan bir kanal aracılığıyla göçmen kaçakçılığı tanıtımının ve haberleşmesinin yapıldığı saptandı. Söz konusu hesabın Suriye uyruklu M.A. ve İ.A. tarafından yönetildiğinin tespit edilmesi üzerine savcılık çalışmaları derinleştirdi.

15 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Savcılık tarafından yapılan tespitlere göre, İstanbul'a yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenler, sosyal medya üzerinden göçmen kaçakçılarıyla iletişime geçti. Gidecekleri ülkeye göre 3 bin ile 5 bin avro arasında fiyat verilen ve anlaşma sağlanan yabancı uyrukluların, geçici olarak kiralanan evlerde toplandığı, ardından Edirne ve Kırklareli'nin sınır bölgelerine götürüldüğü belirlendi. Zanlılardan M.A. adına açılan ve suç gelirlerinin toplandığı banka hesabında ise 15 milyon liralık para hareketliliği saptandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 18 adet cep telefonu, bir adet şişme bot ve bir miktar fişek ele geçirildi.