İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, IŞİD faaliyetleri kapsamında haklarında işlem yapılan kişilerle para transferi gerçekleştiren şüpheliler belirlendi.
PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA
Manisa, Şanlıurfa ve Mersin Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda adı geçen kişilerle bağlantılı para hareketleri incelendi. MASAK verilerinde de şüpheli işlem açıklamalarıyla gerçekleştirilen para transferleri tespit edildi.
ADRESLERDE ARAMA VE EL KOYMA
Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.