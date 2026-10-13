Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ’ın finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Silifke ve Erdemli ilçeleri olmak üzere örgütün finans kaynaklarına yönelik inceleme yaptı.

Çalışmalar sonucunda, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan haklarında soruşturma yürütülen 9 şüpheli için operasyon kararı alındı.

Mersin merkezli olarak İstanbul, Kocaeli ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLEN ŞÜPHELİ YENİDEN TÜRKİYE'YE GİRDİ

Operasyon kapsamında, daha önce DEAŞ’a üye olma suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen bir kişinin de yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Söz konusu şüpheli, arama yapılan adreslerden birinde yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 10’a yükseldi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 398 bin TL değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasına el konuldu. Soruşturma kapsamında incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.