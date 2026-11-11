Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve kentte "Şirinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten polis ekipleri, örgüt üyelerinin "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahlı tehdit" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığını belirledi. Soruşturma kapsamında toplam 89 şüphelinin kimliği tespit edildi.

16 ŞÜPHELİNİN CEZAEVİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Elde edilen bilgilerin ardından harekete geçen KOM ekipleri, Adana merkezli 4 ilde belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 kişinin de aralarında yer aldığı toplam 28 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ADRESLERDEN POLİS YELEKLERİ VE SİLAHLAR ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda mermi, dijital materyal ve polis yeleği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.