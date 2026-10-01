Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Nevşehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 34 zanlıdan 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise salıverildi.

36 ADRESE OPERASYON

Sosyal medya ve ürün satışı ilanı veren siteler üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucu Nevşehir, Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ve diğer illere kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı, bazı şüphelilerin ise yurt dışından yutma yöntemiyle uyuşturucu getirdiği tespit edilmişti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 36 adrese 214 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 2 kilo 767 gram sentetik uyuşturucu, 632 gram esrar, 789 sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 lira, 990 bin İran riyali ve 1320 avro ele geçirilmişti.