Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında; 'Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon TL para hareketliliği bulunan 37 şüpheli yakalandı.

YASA DIŞI BAHİS PARASININ NAKLİNE ARACILIK

Yürütülen incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen paranın farklı hesaplar üzerinden nakledilmesine aracılık ettikleri belirlendi.

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, siber suçlarla mücadelenin sürdürüleceği belirtilerek, vatandaşların huzurunu bozan suçların ve suçluların cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği ifade edildi. Açıklamada operasyonu gerçekleştiren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve çalışmalara katkı sunanlara teşekkür edildi.