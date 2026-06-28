Olumsuz hava ve deniz koşullarının can güvenliği riski oluşturması üzerine ilgili valilikler ve kaymakamlıklar tarafından denize girme yasağı kararı alındı. Bu karar doğrultusunda kolluk kuvvetleri ve cankurtaran ekipleri sahillerde güvenlik önlemlerini artırdı.

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE GEÇİCİ YASAK GELDİ

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Saray ilçesinde yer alan tüm plajlarda bugün itibarıyla denize girilmesinin tamamen yasaklandığı duyuruldu.

Eş zamanlı olarak Kırklareli'nin Vize İlçe Kaymakamlığı da sahillerdeki dalga ve rüzgar yoğunluğu sebebiyle vatandaşların denize girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Karadeniz kıyı şeridinde yer alan bu bölgelerde dalga boyunun artması nedeniyle önlemler sıkılaştırıldı.

MARMARA VE KARADENİZ SAHİLLERİNDE KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de olumsuz hava şartları koordineli şekilde takibe alındı. Güvenlik sınırını aşan dalgalar nedeniyle bu kıyı şeritlerinde denize girişler geçici olarak yasaklandı.

Sahillerde görev yapan büyükşehir belediyesi cankurtaran ekipleri, uyarı bayraklarını kırmızıya çevirerek vatandaşları denizden uzak durmaları yönünde uyardı. Jandarma ekiplerinin de gün boyunca sahillerde denetim gerçekleştirerek yasağın uygulanmasını kontrol edeceği bildirildi.