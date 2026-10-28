Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak'taki bir inşaat şantiyesinde 26 Ekim gecesi saat 23.00 sıralarında meydana gelen, 4 işçinin hayatını kaybettiği ve bekçinin yaralandığı hortum faciasında adli süreç hızla ilerliyor.

Şiddetli fırtına ve hortum sırasında şantiyedeki 2 konteyner çevreye savrulurken, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki dev kule vinç de devrilerek felaketin boyutunu artırmıştı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledikleri sırada yakalandıkları hortumda işçilerden 30 yaşındaki Aycan Kılınç ile Suriye uyruklu Muhammet Mustafa el Naim, İsa Musa el Nevaf ve Selahattin Muhammed el Naim yaşamını yitirmiş, şantiye bekçisi Cumali Kurak ise yaralanmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SONRASI 2 TUTUKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda polis ekipleri; müteahhit Mevlüt Ç., eşi Ş.Ç., şantiye şefi Deniz K. ve iş güvenliği uzmanı İ.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 4 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporundaki ihmal ve kusur tespitleri doğrultusunda savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Ş.Ç. ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİMLİK TESPİTİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Faciada hayatını kaybeden işçilerden Niğdeli Aycan Kılınç’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketine uğurlandı. Üzerlerinde kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu 3 işçinin resmi kimlik tespit ve tescil işlemlerinin devam ettiği bildirildi.