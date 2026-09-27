Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 4 kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KAFASINI DEFALARCA MASAYA VURDU
Kavga sırasında kadınlar birbirlerine tekme ve yumruk attı. Bir kadın, diğerinin başını tutup defalarca masaya vurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.