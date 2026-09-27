Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 4 kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. KAFASINI DEFALARCA MASAYA VURDU Kavga sırasında kadınlar birbirlerine tekme ve yumruk attı. Bir kadın, diğerinin başını tutup defalarca masaya vurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.