Ay Başak burcunda devam edecek gökyüzü hareketine, Merkür ve Güneş bir arada, dilek ve istekleri imgelemek, kendini ifade etmek için şdeal bir gün.

Koç

Ay Başak transitine devam ederken günlük işler, çalışma ortamı ve sağlığınız ön planda. Merkür-Güneş kavuşumunun desteğiyle zihinsel netlik kazanıyor, iş ve kariyer alanında dileklerinizi gerçekleştirecek güçlü kararlar alabilirsiniz.

Boğa

Aşk, yaratıcılık, hobiler ve keyif alanlarınızda Ay'ın uyumlu açısı size ilham veriyor. Merkür-Güneş kavuşumu vizyonunuzu ve eğitim/seyahat planlarınızı desteklerken, kalpten geçen dilekleriniz için harika bir gün.

İkizler

Ev, aile ve iç huzurunuzla ilgili konularda yapıcı etkiler devrede. Merkür-Güneş kavuşumu ortak maddi alanlar, yatırımlar ve finansal konularda netleşmenizi sağlarken, yuvanızla ilgili niyetleriniz karşılık bulabilir.

Yengeç

İletişim trafiğinizin yoğun olduğu, yakın çevre ve kardeşlerle ilişkilerin desteklendiği bir gün. Merkür-Güneş kavuşumu ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda aradığınız netliği sunarken, yazma, konuşma ve anlaşma gerektiren dilekleriniz için şanslısınız.

Aslan

Maddi kaynaklarınız ve bütçeniz odak noktasında. Ay'ın uyumlu açısı finansal akışı rahatlatırken, Merkür-Güneş kavuşumu günlük rutinlerinizde ve iş projelerinizde kendinizi en iyi şekilde ifade etmenizi sağlıyor.

Başak

Ay burcunuzda ilerlerken kişisel bakım, dış görünüş ve kendi istekleriniz ön planda. Merkür-Güneş kavuşumu aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili alanları aydınlatarak size güçlü bir şans ve ifade gücü veriyor.

Terazi

Arkada planda dönen işler, dinlenme ihtiyacı ve ruhsal çalışmalar için uygun bir gün. Merkür-Güneş kavuşumu ev ve aile hayatınızdaki iletişim düğümlerini çözerken, içsel dilekleriniz ve niyetleriniz için destekleyici

Akrep

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek projeleri açısından oldukça verimli bir gün. Merkür-Güneş kavuşumu zihninizi son derece keskinleştirirken; yakın çevre, eğitim ve ifade alanındaki dilekleriniz hızla gerçeğe dönüşebilir.

Yay

Kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedefleriniz parlıyor. Merkür-Güneş kavuşumu maddi kaynaklarınız ve kazançlarınızla ilgili net kararlar almanızı sağlarken, kariyer odaklı dilekleriniz için gökyüzü size göz kırpıyor.

Oğlak

Yabancılar, seyahatler, yüksek eğitim veya hukuksal konularda Ay'ın uyumlu açısı işlerinizi kolaylaştırıyor. Burcunuzdaki Merkür-Güneş kavuşumu kişisel projelerinizde ve hayat vizyonunuzda parlamanızı sağlıyor.

Kova

Ortak gelirler, krediler, borçlar veya kriz yönetimi konularında rahatlama hissedebilirsiniz. Merkür-Güneş kavuşumu iç dünyanızdaki belirsizlikleri aydınlatırken, ruhsal şifalanma ve dönüşüm niyetleriniz için çok güçlü bir gün.

Balık

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanınız Ay ile destekleniyor. Merkür-Güneş kavuşumu sosyal çevrenizdeki iletişimi güçlendirirken, geleceğe yönelik en büyük dileklerinizi somutlaştırmak için harika enerjiler altındasınız.