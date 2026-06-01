Avustralya yerli halkı Aborjinlerin tarihsel bir figüründen esinlenilerek "Patyegarang" adı verilen 15,7 metre çapındaki bu dev iş makinesi, Sidney Limanı’nın altından geçecek olan 6,5 kilometre uzunluğundaki 6 şeritli "Batı Liman Tüneli" projesinde göreve başladı.

2026 yılı itibarıyla yeraltındaki operasyonunu sürdüren ve yan yatmış 4 katlı bir bina büyüklüğünde olan dev köstebek, Çin'in bugüne kadar dünaya ihraç ettiği en büyük tünel açma makinesi olma unvanını taşıyor.

BELDEN BÜKÜLEREK DÖNÜŞLER YAPIYOR

Deniz seviyesinin onlarca metre altında ve oldukça zorlu bir yeraltı zemininde ilerleyen projeyi dünya genelinde eşsiz kılan unsur ise tünelin keskin "S" harfi şeklindeki kıvrımları oldu.

Normal şartlarda bu büyüklükteki devasa makineler sert ve düz gövdeleri nedeniyle keskin dönüşler yapamazken, Çin Demiryolu Mühendislik Ekipmanları Grubu (CREG) mühendisleri bu sorunu aşmak için ezber bozan bir teknoloji geliştirdi.

Makineye eklenen hassas bir bağlantı (mafsal) sistemi sayesinde, devasa gövde yerin altında tıpkı bir tren vagonu gibi "belinden bükülerek" milimetrik hassasiyetle keskin kavisleri dönebiliyor.

SİDNEY TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Sidney’in kronikleşen trafik darboğazını çözmek için hayata geçirilen ve yeraltı araç kapasitesini neredeyse iki katına çıkaracak olan bu mega projenin 2026 yılındaki yoğun kazı çalışmalarının ardından 2028 yılında tamamen tamamlanması hedefleniyor.

Aktif su kütlelerinin altında çalışırken oluşabilecek çökme ve su sızıntısı risklerine karşı sürekli yüksek ön basınç koruması sağlayan akıllı sensörlerle donatılan bu Çin mühendislik harikası, sıkı küresel standartlara sahip Avustralya pazarında başarıyla görev yaparak Çin'in teknoloji ihracatındaki gövde gösterisine dönüştü.