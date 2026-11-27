"ÖLÜMDEN KORKAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Civek, insanların küçük bir olumsuzluğu büyütmemesi ve hayatın iyi yönlerini görmeye gayret etmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata küsmediğini dile getiren Civek, şunları kaydetti:

"4 kez ölümden döndüm ve akciğer kanserini yendim. Rabbim alacak bir nefes, yiyecek bir lokma nasip ettiyse o yerine getiriliyor. Hayat güzel, yaşamaya değer. Kafayı hiçbir şeye takmamak lazım. Bugüne kadar yaşadıklarım tamamen takdir-i ilahi. Kaderimde bunlar varmış demek ki. Bugüne kadar bu konuda ne asileştim ne de 'niye ben' diye düşündüm. Kimin ne olacağı belli değil. 3 günlük dünyada kalp kırmaya da bir başkasının malına ya da canına zarar vermeye gerek yok. 'Rabbim en doğrusunu en hayırlısını bilir, benim için bunu uygun görmüş' dedim. Bu nedenle kafama hiç takıntı yapmadım. Ölüme o kadar yakınlaştım ki o yüzden ölümden korkan bir insan değilim."