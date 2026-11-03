ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach bölgesinde pazar öğleden sonra meydana gelen uçak kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu.
Austin merkezli yazılım şirketleri Retention.com ve RB2B'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) 44 yaşındaki Adam Robinson, eşi Helen Sharp, 4 yaşındaki çocukları Emma ve 2 yaşındaki Charlie'nin yaşamını yitirdiği, Robinson'ın kardeşi tarafından pazartesi günü doğrulandı.
Kazada aileyle birlikte arkadaşları Rachael Reed ve Charmi Fehr ile 20 yaşındaki Nathalia Gadelha Filgueiras'ın da aralarında bulunduğu uçuş ekibi de hayatını kaybetti.
Pilot Filgueiras'ın üvey babası Thiago Corteleti, genç pilotun düşüşten kısa bir süre öncesine kadar hem hava trafik kontrolüyle hem de yakınlarıyla iletişimde olduğunu açıkladı.
Filgueiras'ın 44 yaşındaki üvey babası Thiago Corteleti, uçağın bir füze gibi yere çakılmasından dakikalar önce yaşananları aktardı.
Corteleti, üvey kızının saat 12.40'ta pilot olan erkek arkadaşına mesaj attığını, kazanın ise 12:50'de gerçekleştiğini belirtti.
Yapılan açıklamaya göre Filgueiras, erkek arkadaşına gönderdiği son mesajda "Türbülans var, buzlanma var" ifadelerini kullandı.
Palm Beach bölgesinde büyüyen 20 yaşındaki pilotun, genç yaşına rağmen yaklaşık 1.300 saatlik uçuş tecrübesi bulunduğu bildirildi.
Sık sık pilot erkek arkadaşıyla uçan ve gökyüzünde çekilen fotoğraf ile videolarını paylaşan Filgueiras, henüz ehliyeti yokken Ekim 2023'te 17 yaşındayken hususi pilot lisansı alarak yerel basında manşet olmuştu.
Filgueiras o dönem CBS12'ye verdiği röportajda, "İnsanlar 'Araba kullanamıyorsun' dediğinde kesinlikle övünüyorum ve 'Evet ama uçabiliyorum' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Pazar günkü uçuşta yer alan diğer pilotun kimliği henüz açıklanmadı. Uçağın son saniyelerine ait ses kayıtlarında, Filgueiras düşüş sırasında çığlık atarken diğer pilotun dua ettiği duyuluyor.
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Uçaktan pilotla birlikte bir aile de tamamıyla yok oldu. Anne, baba, ve 2 küçük çocuk aile dostlarıyla birlikte yaşamlarını yitirdi.
Sosyal medyada yapılan aile paylaşımında, "Helen ve Adam sonsuza kadar sürecek bir aşk hikayesiydi" ifadelerine yer verildi, çiftin çocuklarıyla fotoğrafı paylaşıldı.
Seramik sanatçısı olan Helen Sharp'ın Instagram hesabında eserlerini ve çocuklarının fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.
Kaza anında uçakta bulunan diğer kişilerin çocuk bakıcısı Anita Maria Apellido Cetina, 55 yaşındaki kaptan pilot Jeff Gregory ve 20 yaşındaki ikinci pilot Nathalia Filgueiras olduğu açıklandı.
Aynı paylaşımda arkadaşlarının hayat dolu olduğu ve uçakta ölen çocuk bakıcıları Anita Maria'nın da aileden biri gibi gördüklerini söyledi.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından düzenlenen basın toplantısında, uçağın çarpmadan önce parçalanmaya başladığı ve enkazın 800 metrelik bir alana yayıldığı belirtildi.
Yetkililer, düşüş nedeninin henüz belirlenmediğini ancak uçağın eksi 10 derece sıcaklıkta seyrettiğini, buzlanma meydana geldiğini ve şiddetli türbülansa girdiğini bildirdi.
Araştırmacılar, uçakta bir karakutunun bulunup bulunmadığını veya cihazın kazadan kurtulup kurtulmadığını henüz tespit edemedi.
Hava trafik kontrolü radyo ses kayıtlarında, uçağın düşmesinden önceki son saniyelerde kaptan pilot Jeff Gregory'nin dua ettiği, ikinci pilot Nathalia Filgueiras'ın ise çığlık atarak yardım istediği duyuldu.
Havacılık kazalarında uzmanlaşmış Podhurst Orseck firmasından avukat Zachary S. Gorwitz, Filgueiras'ın ses kaydındaki durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "20 yaşındaki ikinci pilotun radyoda olması, uçuş kontrollerinde kaptan pilotun bulunduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Arama ve inceleme çalışmaları NTSB koordinesinde devam ediyor.
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