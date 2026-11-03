Pilot Filgueiras'ın üvey babası Thiago Corteleti, genç pilotun düşüşten kısa bir süre öncesine kadar hem hava trafik kontrolüyle hem de yakınlarıyla iletişimde olduğunu açıkladı.

Filgueiras'ın 44 yaşındaki üvey babası Thiago Corteleti, uçağın bir füze gibi yere çakılmasından dakikalar önce yaşananları aktardı.

Corteleti, üvey kızının saat 12.40'ta pilot olan erkek arkadaşına mesaj attığını, kazanın ise 12:50'de gerçekleştiğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Filgueiras, erkek arkadaşına gönderdiği son mesajda "Türbülans var, buzlanma var" ifadelerini kullandı.