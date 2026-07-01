Monitor do Mercado'nun 30 Haziran 2026 tarihli raporuna göre, güneş enerjisi santrallerinin altyapı kurulumlarında kullanılmak üzere tasarlanan RPD 35 adlı 35 tonluk yeni bir robot geliştirildi. Yapay zeka, sensörler ve şantiye proje verilerini bir arada kullanan otonom iş makinesi, güneş paneli destek yapılarının temelini oluşturan metal kazıkların montaj sürecini üstleniyor.

TEK DÖNGÜDE DÖRT FARKLI İŞLEVİ VAR

Geleneksel yöntemlerde farklı ekipler tarafından kademeli olarak yürütülen saha süreçleri, RPD 35 ile tek bir operasyonel döngüde birleştirildi. Cihaz, açık arazide şu dört ana görevi aynı anda gerçekleştiriyor.

- Proje koordinatlarını takip ederek arazi üzerinde kazık çakılacak noktaları otonom olarak tespit eder.

- Metal kazıkları kendi malzeme haznesine yükler ve ilgili noktaya taşır.

- Titreşimli çekiç mekanizması vasıtasıyla kazıkları toprağa yerleştirir.

- Çakılan her kazığın konumu, yüksekliği, şakulü (dikliği) ve zemin sertliği gibi parametreleri sensörleri aracılığıyla eş zamanlı olarak dijital veri tabanına kaydeder.

YENİDEN İŞ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Büyük ölçekli güneş santrallerinde binlerce kazığın hizalanmasında oluşabilecek küçük sapmalar, sonraki aşama olan güneş takip sistemleri (tracker) ve panel montajlarında gecikmelere yol açıyor.

RPD 35, bu hataların önüne geçmek amacıyla standardizasyon ve teknik kontrol sağlar. İşlem esnasında oluşturulan otomatik teknik dokümantasyon, montaj sonrası yapılması gereken manuel ölçüm ve kontrol adımlarını azaltarak veri kaybını ve yeniden iş (rework) riskini düşürür.

SADECE METAL ÇAKIYOR

RPD 35; tasarım, hafriyat, modül montajı, kablolama, elektriksel bağlantılar ve test süreçleri gibi şantiyenin diğer aşamalarında rol oynamıyor. Cihaz yalnızca metal temel çakma aşamasıyla sınırlı olarak çalışır. Sistem, gürültü ve yüksek fiziksel efor gerektiren tekrarlı süreçleri üzerine alırken, sahadaki insan iş gücü bu süreçlerin denetimi, sistem izleme ve gerekli durumlarda teknik müdahale aşamalarında görev almaya devam ediyor.