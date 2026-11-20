Siirt'in Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005 tarihinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği cinayet olayının şüphelisi Y.İ., yıllar sonra Adana'da yakalandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelinin Y.İ. olduğu belirlenirken, yapılan tüm çalışmalara rağmen kendisine ulaşılamadı. Şüphelinin Adana'da bulunduğu yönünde bilgi alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir yıl boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Y.İ.'nin, yakalanmamak için kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı ve gizlice kardeşinin evine girip çıktığı tespit edildi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

TUVALET KAPISININ ARKASINDA SAKLANIRKEN BULUNDU

Jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda Y.İ., tuvaletin kapısının arkasına saklanmış halde yakalandı. Üzerinden kardeşine ait kimlik çıkan şüpheli gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan yüz tanıma incelemesi sonucunda yakalanan kişinin aranan şüpheli Y.İ. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.