1 ton tescilli bağ yaprağının çalındığı Tokat'ta 4 köy gece gündüz demeden yaprakların başında nöbet tutuyor. Hasat dönemi hırsızlık ihbarlarının gelmesinden sonra 4 köyde yaklaşık 1 ton Tokat yaprağı çalındı. Köylüler ise olaylara karşı nöbete başladı.

TONLARCA YAPRAKLARINI ÇALDILAR

Büyükyıldız köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan Alaettin Öncü, 800 kilogram yapraklarının çalındığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Jandarmaya giderek durumu izah ettik. Köyümüzde ilk defa yaprak çalınması başımıza geldi. Daha önce hiç olmamıştı. 1 hafta içerisinde köyümüzde 8-10 kişinin daha bağlarında yaprak hırsızlığı oldu. Bu arkadaşlarımız ile birlikte geceleri ve gündüzleri dönüşümlü olarak devriye nöbeti tutuyoruz"

SIRAYLA BAĞLARINI KORUYORLAR

Şükrü Can ise bağlarda yapraklarının çalındığını duyduklarını belirterek, hırsızların bağlarına zarar verdiğini söyledi. Şu ana kadar böyle bir şey yaşamadıklarını ifade eden Can, "Artık sıra ile bağlarımızı beklemeye başladık" dedi.