Kaza, 2 Şubat’ta saat 20.45 sıralarında Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Melis Kuş yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı cip, seyir halindeyken önündeki aracı sollamak istediği sırada kontrolden çıktı.

Refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayaların arasına dalan cip nedeniyle ikiz kardeşler Kübra ve Büşra Güney ile kuzenleri Nejla Öztürk ve Zehra Serdil Atak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kübra Güney, Nejla Öztürk ve Zehra Serdil Atak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Büşra Güney ile Burkan Acar ve Yunus Bagı hastaneye kaldırıldı. Büşra Güney ise tedavi gördüğü hastanede kazadan 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Melis Kuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Mersin 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanık Melis Kuş hakkında, “birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dosyaya giren kusur raporunda ise Kuş’un kazada “asli kusurlu”, refüjde bekleyen yayaların ise kusursuz olduğu belirtildi.

Raporda, kazanın meydana geldiği yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, sanığın ise gece saatlerinde aracını yol ve trafik şartlarına uygun kullanmadığı ve yaklaşık 149 kilometre hızla kavşağa girdiği değerlendirmesine yer verildi.

Davanın ikinci duruşması Mersin 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Melis Kuş, kazada yaralanan Burkan Acar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kazada olay yerinde bulunan ve hafif yaralanan E.K. de tanık olarak dinlendi. E.K., aracın hızlı geldiğini belirterek, “Araç gelirken bir sağ bir sola yalpalıyordu. Sonra kaza meydana geldi. Ben yıllardır orada yaşıyorum, bu kadar hızlı gelen bir araba görmedim” dedi.

Tanık, kazanın ardından yaşadığı paniği de anlatarak olay sırasında yere düştüğünü ve çevrede kimseyi ayakta göremediği için korktuğunu söyledi.

Kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler Kübra ve Büşra Güney’in babası Mahmut Güney de duruşmada sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Güney, aracın refüje çarptıktan sonra kaldırım taşını, direkleri ve ağacı sökerek çocuklara çarptığını, ardından yaklaşık 100 metre ileride karşı yönden gelen TIR’a çarparak durabildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden diğer kişilerin yakınları da sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"BEN DE İSTEMEDİM" DİYEREK SAVUNDU

Tutuklu sanık Melis Kuş ise savunmasında kazanın meydana gelmesinde TIR’ın etkili olduğunu öne sürdü. TIR’ın kendi şeridine girdiğini iddia eden Kuş, kaza sırasında hava yastıklarının açılması nedeniyle görüşünün kapandığını söyledi.

Kuş, “Bu bir kaza. Kimse böyle bir şey olsun istemez, ben de istemedim. Kaçma gibi bir durumum yok. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melis Kuş’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmeden heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.