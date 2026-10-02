Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) eylül ayı verileri, üretici ile market arasındaki fiyat farkını yeniden gündeme taşıdı. Rapora göre üreticiden yaklaşık 4 liraya alınan limon, markette 51 liraya kadar çıkan fiyatlarla tüketiciye ulaştı.

Eylül ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı limonda yaşandı. Yüzde 633,4'lük farkla limon, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar 7,3 kat değer kazandı.

Limonu yüzde 339,1'lik fiyat farkıyla kuru incir takip etti. Havuçta yüzde 337,8, elmada yüzde 237,9, maydanozda ise yüzde 228,3'lük fark kaydedildi.

FARKIN TAMAMI KÂR DEĞİL

TZOB, üretici ile market arasındaki fiyat farkının tamamının perakendecinin kârı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Ürünlerin üretim noktasından market rafına ulaşana kadar taşıma, depolama, paketleme ve diğer pazarlama maliyetleri de satış fiyatına yansıyor.

Eylül verileri, bazı tarım ürünlerinde üreticinin eline geçen fiyat ile tüketicinin markette ödediği tutar arasındaki farkın oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) eylül ayı verileri, üretici ile market arasındaki fiyat farkını ortaya çıkardı. En yüksek fark yüzde 633,4 ile limonda görüldü. Üreticiden çıkan limon, markette 7,3 kat daha yüksek fiyata satıldı.

FİYAT FARKINDA LİMON ZİRVEDE

Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında limon ilk sırada yer aldı. Limondaki farkı yüzde 339,1 ile kuru incir, yüzde 337,8 ile havuç, yüzde 237,9 ile elma ve yüzde 228,3 ile maydanoz takip etti.

TZOB, üretici ile market arasındaki fiyat farkının tamamının perakendecinin kârı anlamına gelmediğini belirtti. Ürünün üreticiden tüketiciye ulaşana kadar oluşan maliyetlerin de fiyatlara yansıdığı ifade edildi.