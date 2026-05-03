Süper Lig’de kümede kalma yarışı alev alev yanıyor… Günün en çok merak edilen maçlarından biri Karagümrük-Gençlerbirliği maçıydı. İstanbul ekibi maçı kazanamasaydı küme düşen ilk takım olacaktı.

KARAGÜMRÜK LİGE TUTUNDU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, bu sonuçla 24 puana yükseldi ve umutlarını son iki haftaya taşıdı. Süper Lig'de 28 puanda kalan Gençlerbirliği, küme düşme hattına geriledi. Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ANTALYA DÜŞME POTASINDA KALDI

Alt sıraları ilgilendiren diğer maçta Antalyaspor Akdeniz derbisinde Alanyaspor’u ağırladı… Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 noktalandı. Antalyaspor bu beraberlikte 29 puanla küme düşme potasında kaldı.

KAYSERİ’DE KAZANAN YOK

Günün diğer kritik maçında ise Kayserispor, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Kayserispor 4. dakikada geri düştüğü maçta, 60. dakika golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 17. sıradaki Kayserispor 27 puana yükseldi.

PAŞA HAFTAYA GARANTİLEYEBİLİR

Alt sıraları ilgilendiren diğer maçta Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Kasımpaşa, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek, bu maçtan 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek.

Sonuçlar:

Antalyaspor 0-0 Alanyaspor

Fatih Karagümrük 1-0 Gençlerbirliği

Kasımpaşa 1-1 Gençlerbirliği

Kayserispor 1-1 Eyüpspor

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken puan durumu şu şekilde: