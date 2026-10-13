TFF’nin Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararının ardından Lille kalecisi Berke Özer’in A Milli Takım’a dönme beklentisi doğdu. 26 yaşındaki kaleci, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan maçının ardından kadroya alınmadığı için kamptan izinsiz ayrıldı. Milli Takım Uluslar Ligi’nde 4 maçta 11 gol yerken Berke’nin dönüşü sorulunca Montella, “Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi. Berke, Lille’in önemli isimlerinden biri haline geldi. Ligue 1’de 5 maçta 4 gol yedi (maçı başına ortalama 0,80), kurtarış yüzdesi 81’e yükseldi. Özellikle 1-0 kazandıkları Toulouse karşısında 9 kurtarış yapması dikkat çekti.
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Yuvaya dön Berke
Montella’nın görevine son verilmesinin ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de sergilediği üstün performansla dikkat çeken Berke Özer’in Ay-Yıldızlı ekibe dönme ihtimali gündeme geldi.
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