Hollanda'da mahkeme, Opel, Peugeot, Citroen ve DS markalı dizel araçlarda emisyon testlerini yanıltmaya yönelik yazılım kullanıldığını tespit etti. Karar, 2009 yılından bu yana satılan milyonlarca aracı kapsayan toplu dava sürecinde verildi.

MAHKEME TARAFINDAN BELİRLENDİ

Mahkeme, 2014 sonrası üretilen Peugeot, Citroen ve DS markalı araçlarda emisyon testleri sırasında azot oksit salımının yapay şekilde düşük gösterilmesine neden olan bir yazılım kullanıldığını net olarak ortaya koydu. Opel içinse bu yazılımın, 2009 yılından itibaren kullanılan dizel motorlarda bulunduğu belirtildi.

Mahkeme ayrıca, 2009 sonrasında üretilen diğer markalara ait dizel araçlarda da benzer yazılımın yer aldığına dair "güçlü şüpheler" olduğunu bildirdi.

"GERÇEK DEĞERLER ÇOK DAHA YÜKSEK"

Dava dosyasına göre, araçlardaki yazılım yalnızca resmi laboratuvar testleri sırasında devreye giriyor ve azot oksit emisyonlarını düşük gösteriyor. Ancak gerçek sürüş koşullarında bu değerlerin çok daha yüksek seviyelere ulaştığı ifade ediliyor. Bu durum, Avrupa’daki emisyon düzenlemelerinin teknik anlamda ihlali anlamına geliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Söz konusu dört marka halihazırda Stellantis çatısı altında faaliyet gösteriyor. Şirket, mahkemenin kararına itiraz etti ve araçların tüm yürürlükteki emisyon düzenlemelerine uygun olduğunu savundu. Ayrıca ara kararda bazı hatalı değerlendirmeler yapıldığını ileri sürdü.

Tazminat kararı henüz yok

Mahkeme şu aşamada tazminata ilişkin bir karar vermedi. Davanın ilerleyen aşamalarında, etkilenen araç sahiplerine ödeme yapılıp yapılmayacağına dair yeni bir karar alınması bekleniyor.