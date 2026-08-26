Şili'de Atacama Çölü'nün ortasında yıllardır biriken binlerce dev maden lastiği, büyük bir çevre sorunu oluşturuyordu. Madencilik sektöründe kullanılan ve çapları 4 metreye kadar ulaşabilen bu lastikler, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra kolayca geri dönüştürülemiyordu. Çözüm ise onları çöpe atmak yerine yeniden ekonomiye kazandıran yeni teknolojiler ve yasal düzenlemelerle geldi.

Şili'nin dev bakır madeni Chuquicamata'da yalnızca Codelco'ya ait 16 binden fazla kullanılmış maden lastiği bulunuyordu. Dev lastikler, yıllar boyunca çölde birikerek adeta bir lastik mezarlığı oluşturdu.

Bu lastiklerin boyutları, ağırlıkları ve karmaşık yapıları geri dönüşüm sürecini son derece zorlaştırıyordu. Bu nedenle yıllarca en kolay yöntem, lastikleri geniş arazilere yığmak veya toprağa gömmek oldu. Bu yöntem, hem çevresel açıdan sürdürülebilir değildi hem de giderek büyüyen bir atık sorununa dönüşüyordu. Yeni teknolojiler ve yasal düzenlemeler ise bu tabloyu değiştirmeye başladı.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN YASAL DÜZENLEME

Şili'de atıkların yönetiminden üreticileri ve şirketleri sorumlu tutan REP Yasası, madencilik sektöründeki lastik atıklarının geri dönüşümünde önemli bir dönüm noktası oldu.

Bu kapsamda Şilili maden şirketi, 2026 yılında kullanılmış maden lastiklerini resmi olarak geri dönüştürmeye başlayan ilk büyük şirketlerden biri oldu. Chuquicamata'dan çıkarılan ilk 47,5 tonluk lastik grubu başarıyla geri dönüştürüldü.

Böylece daha önce çevre için ciddi bir yük oluşturan dev lastikler, yeniden kullanılabilecek değerli hammaddelere dönüştürülmeye başlandı.

Şili'nin hedefleri ise bununla sınırlı değil. 2026 yılı için belirlenen düzenlemeler kapsamında belirli lastik kategorilerinde yüzde 80 toplama ve yüzde 60 geri dönüşüm oranına ulaşılması hedefleniyor. 2030 yılına gelindiğinde ise ülkedeki dev maden lastiklerinin yüzde 100'ünün toplanması ve geri dönüştürülmesi zorunlu hâle gelecek.

DÜNYADA BİR İLK: DEV MADEN LASTİKLERİ İÇİN ÖZEL TESİS

Dönüşüm yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı kalmadı. 2025 yılında Şili'nin Antofagasta kentinde dev maden lastiklerinin geri dönüşümüne adanmış özel bir tesis faaliyete geçti.

Michelin'in Özel Malzeme Geri Kazanımı tesisi, yalnızca madenlerde kullanılan dev lastiklerin geri dönüşümüne odaklanan dünyadaki ilk tesis olarak öne çıkıyor.

Tesis, her yıl 63 inçlik 2.200'e kadar dev maden lastiğini işleyebilecek kapasiteye sahip. Böylece madencilik sektöründe kullanım ömrünü tamamlayan lastiklerin önemli bir bölümünün yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

DEV LASTİKLER NASIL YENİDEN KULLANILABİLİR HALE GELİYOR?

Geri dönüşüm süreci, lastiklerin önce kesilmesiyle başlıyor. Ardından parçalanan lastikler işlenerek kauçuk parçacıklarına dönüştürülüyor.

Elde edilen malzeme daha sonra daha ince bir yapıya sahip mikronize kauçuk tozuna dönüştürülüyor. Bu ürün, farklı sektörlerde yeniden hammadde olarak kullanılabiliyor.

Böylece kullanım ömrünü tamamlayan dev bir maden lastiği, çölde yıllarca bekleyen bir atık olmaktan çıkıp başka ürünlerin üretiminde kullanılabilecek bir kaynağa dönüşüyor.

Bu sistem aynı zamanda madencilik sektörünün çevresel yükünü azaltmayı ve doğal kaynak kullanımını sınırlamayı amaçlıyor. Daha önce yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir atık olarak görülen lastikler, artık ekonomik değeri bulunan ikincil bir hammadde olarak değerlendiriliyor.

“LASTİK MEZARLIĞI" EKONOMİYİ KAZANDIRIYOR

Atacama Çölü'ndeki binlerce lastiğin tamamının kısa sürede ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, yeni geri dönüşüm altyapısı bu dev atık stokunun kademeli olarak azaltılmasının önünü açıyor.

Üstelik Şili'nin geri dönüşüm hedefleri, madencilik şirketlerini yeni çözümler geliştirmeye ve mevcut atıkları değerlendirmeye zorluyor. Bu durum, geri dönüşüm sektöründe yeni yatırımlar ve iş fırsatları için de alan yaratıyor.

Yıllarca çölde biriken dev lastikler, bugün artık yalnızca bir çevre sorunu olarak görülmüyor. Doğru teknoloji ve düzenlemeler sayesinde atık olarak görülen bir malzemenin yeniden ekonomik değere dönüştürülebileceğini gösteren bir örneğe dönüşüyor.

Atacama'daki lastik mezarlığının hikâyesi, özellikle madencilik gibi büyük miktarda atık üreten sektörlerde çevresel sorunların yalnızca bertaraf edilmek yerine ekonomik değeri olan kaynaklara dönüştürülebileceğini gösteriyor. Şili'nin 2030 hedefleri yaklaşırken, bu dönüşümün ülkedeki maden işletmelerinde daha da yaygınlaşması bekleniyor.