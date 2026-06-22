Yılın ilk 5 ayına ait verilerin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %16,61'lik zam oranı şimdiden garantilendi.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının eklenmesiyle birlikte bu oran güncellenecek ve 6 aylık net enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ekonomi yönetiminin ve piyasaların tahminlerine göre, 6 aylık toplam enflasyonun %18 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM BEKLENTİLERİ

Olası %18'lik 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaplamasıyla %14 seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Nihai oranlar, Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı verisiyle resmiyet kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER

Yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli aylığı (taban maaş) uygulaması için ekonomi yönetiminin masasında farklı senaryolar bulunuyor.

Öne çıkan ilk formüle göre, %18'lik tahmini enflasyon farkı mevcut taban maaşa doğrudan yansıtılacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığı 23 bin 600 TL seviyesine yükselecek.

MECLİS DÜZENLEMESİ VE YUVARLAMA İHTİMALİ

En düşük emekli maaşının artırılması için enflasyon verilerinin ardından yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

3 Temmuz'da açıklanacak verilerin hemen ardından ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Kulislerde konuşulan bir diğer ihtimal ise taban maaş tutarının bütçe olanakları doğrultusunda 24 bin TL'ye tamamlanması yönünde.