Kamu görevlileri ile emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artışlarını belirleyen parametreler büyük ölçüde şekillendi. Mayıs ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 oranında artmasıyla 5 aylık enflasyon farkları resmiyet kazandı.

Toplu sözleşmeden doğan yüzde 7'lik sabit artışa eklenecek enflasyon farkının kesinleşmesi ve nihai oranların belirlenmesi için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek Haziran ayı verilerine çevrildi.

5 AYLIK ENFLASYON FARKLARI NETLEŞTİ

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreç baz alındığında, sigortalı kollarına göre hak edilen zam farkları şu şekilde kayıtlara geçti:

Memur ve Emekli Memur: Yüzde 12,41 enflasyon farkı elde etti. Bu fark, yılın ikinci yarısı için geçerli olan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilave edilecek.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Doğrudan 5 aylık enflasyon oranına paralel olarak yüzde 16,61'lik bir artış hakkı kazandı.

TEMMUZ MAAŞLARI İÇİN MASADAKİ 3 ZAM SENARYOSU

Haziran ayı enflasyonunun seyrine göre maaşlara yansıtılacak nihai artış oranları için ekonomi yönetiminde ve kulislerde üç farklı senaryo öne çıkıyor:

Piyasa Katılımcıları Anketi Senaryosu: Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki Haziran ayı yüzde 1,52'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse; memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 14,1, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 18,4 oranında artış yapılacak.

Enflasyon Raporu Hedefi Senaryosu: Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 26'lık hedefinin tutması için Haziran enflasyonunun yüzde 1,11 gelmesi durumunda; memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 13,7, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 17,9 zam uygulanacak.

Son 4 Yılın Haziran Ortalaması Senaryosu: TÜİK verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemin Haziran ayı ortalaması olan yüzde 2,38'lik oran tekrarlanırsa; memur ve emekli memur maaşları yüzde 15,1, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,4 oranında yükselecek.

MEVCUT TABAN MAAŞLAR NE DURUMDA?

2026 yılının Ocak ayında yapılan düzenlemeyle memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 18,6, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise yüzde 12,2 oranında artış yapılmıştı.

Bu artışla birlikte Ocak-Temmuz dönemi için en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı ise 27 bin 888 TL’ye yükseltilmişti.

Temmuz ayında kesinleşecek yeni zam oranları, doğrudan bu taban maaşlar üzerinden hesaplanarak uygulamaya konulacak.

4 MİLYON EMEKLİ İÇİN KÖK MAAŞ DEĞİŞİMİ

Temmuz zammı, yalnızca yüzdelik artışları değil, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaş dengelerini de değiştirecek. Haziran verisinin eklenmesiyle toplam zam oranının yüzde 18 seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Bu durum, halen taban fiyat uygulamasıyla aylık alan birçok emeklinin kendi öz kök aylığının yasal sınırın üzerine çıkmasını sağlayacak. Mevcut durumda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırında yeni bir yasal düzenleme ya da seyyanen artış yapılıp yapılmayacağı ise veri sürecinin ardından Ankara'nın gündemine gelecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KÖK MAAŞ NASIL SORGULANIR?

Vatandaşların Temmuz zammı sonrasında alacakları net ödeme tutarını doğru hesaplayabilmeleri için öncelikle güncel kök maaşlarını bilmeleri gerekiyor. Kök maaş sorgulamaları e-Devlet kapısı üzerinden şu adımlarla gerçekleştiriliyor:

SSK (4A) Emeklileri: "4A Emekli Aylık Bilgisi" ekranında yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" bölümünden kök aylıklarını görebilirler.

Bağ-Kur (4B) Emeklileri: "4B Emekli Aylık Bilgisi" hizmeti altındaki "Brüt Aylık Tutarı" satırından güncel kök maaş bilgilerine ulaşabilirler.