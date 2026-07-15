Enerji depolama teknolojileri üreticisi Peak Energy, ABD genelinde yürüttüğü saha arayışının ardından ülkenin elektrik şebekelerine yönelik ilk sodyum iyon batarya fabrikasını Sacramento’da inşa edeceğini duyurdu. Yaklaşık 71 milyon dolarlık yatırımla kurulacak olan 183 bin metrekarelik dev tesis, yıllık 4 gigavat-saat (GWh) kapasiteli üretimle yaklaşık 4 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte sistemler üretecek. Önümüzdeki 18 ay içinde faaliyete geçmesi planlanan fabrikanın, bölgede doğrudan 239 kişiye istihdam sağlaması ve yerel tedarik zinciriyle bölgesel ekonomiye önemli bir canlılık katması bekleniyor. 2027'DE FAALİYETE GEÇECEK Mayıs 2026'da sağlanan 10,5 milyon dolarlık eyalet vergi indirimiyle de desteklenen proje, özellikle yapay zeka ve veri merkezlerinin şebekeler üzerinde yarattığı yoğun enerji baskısını hafifletmeyi amaçlıyor. Lityum iyon bataryalara daha ekonomik bir alternatif sunan sodyum iyon teknolojisi, hareketli parçaları ortadan kaldıran pasif soğutma sistemi sayesinde depolama maliyetlerini yüzde 20 oranında düşürüyor. Şimdiden 6 GWh'lik ön sipariş alan şirketin, yeni tesisindeki seri üretime ve sevkiyatlara 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.