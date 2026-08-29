Hollanda’nın IJmuiden kentinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük su tahliye tesisi konumunda bulunan pompa istasyonu, artan deniz seviyeleri ve eskiyen ekipmanlar nedeniyle tamamen yenilenecek. Saniyede 260.000 litre su tahliye kapasitesine sahip olan mevcut tesisin yerine, saniyede 410.000 litreye ulaşacak yeni bir yapı inşa edilerek kapasite %58 oranında artırılacak.

MİLYONLARCA KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Kuzey Denizi Kanalı ile Kuzey Denizi’nin kesişim noktasında bulunan kompleks; Amsterdam, Utrecht, Schiphol Havalimanı, tarım arazileri ve ana ulaşım ağlarını kapsayan bölgenin su seviyesini kontrol ediyor. Tesis, doğrudan 2.300 kilometrekarelik, dolaylı olarak ise 4.000 kilometrekarelik bir alanda sel riskini azaltarak yaklaşık 4 milyon nüfusa hizmet veriyor. Yapı ayrıca gemi seyrüseferinin güvenliği ve köprü altı su seviyelerinin sabit tutulmasında hayati rol oynuyor.

SANİYEDE 260 METREKÜP SUYU TAHLİYE EDİYOR

Su altyapısından sorumlu devlet kurumu Rijkswaterstaat’ın verilerine göre tesis, doğal akış ve mekanik pompalama olmak üzere iki farklı yöntem kullanıyor. Kuzey Denizi seviyesi düşük olduğunda su, saniyede 700 metreküpe kadar kapasitesi bulunan 7 kanaldan doğal akışla denize aktarılıyor. Deniz seviyesi yükseldiğinde ise devreye giren 6 adet pompa ile saniyede 260 metreküp su tahliye ediliyor. Bu mekanizma sayesinde Kuzey Denizi’ne yılda ortalama 3 milyar metreküp su boşaltılıyor. Bu miktar, yıllık bazda yaklaşık 1,8 milyon olimpik yüzme havuzuna denk geliyor.

KUMANDA SİSTEMİ GÜNCELLENECEK

1975 yılında hizmete giren istasyonun en eski dört pompası ve kontrol sistemleri teknik ömrünün sonuna ulaştı. Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle doğal tahliye imkanlarının azaldığı ve pompalara olan bağımlılığın arttığı belirtildi. Yeni inşaat tamamlanana kadar mevcut yapıda ek bakım çalışmaları yürütülecek ve kumanda sistemleri güncellenecek.