Şirket, Google tabanlı işletim sistemine sahip Chevrolet, GMC, Buick ve Cadillac marka araçları kapsayan bu güncellemenin, toplam 4 milyon aracı etkileyeceğini belirtti. Önümüzdeki aylarda bilgi-eğlence ekranları üzerinden kademeli olarak yayınlanacak olan sistemden yararlanabilmek için OnStar bağlantısı, aktif bir Google Play Store hesabı ve İngilizce dil ayarı şartı bulunuyor.

ARAÇ İÇİ KOMUTLARDA YENİ DÖNEM

Gemini entegrasyonu, sürücülere araç içi fonksiyonlarla daha doğal bir diyalog kurma imkanı tanıyor. Sürücüler, sesli komutlar aracılığıyla yakıt tasarrufu odaklı rota planlaması yapabiliyor, en yakın şarj istasyonlarını saniyeler içinde görüntüleyebiliyor ve klima gibi konfor ayarlarını doğrudan yönetebiliyor.

Sistem aynı zamanda kısa mesajların sesli olarak okunması, yanıtların dikte edilmesi ve Spotify, YouTube veya Netflix gibi platformlarda kişiselleştirilmiş içerik yönetimi gibi işlemleri de destekliyor. Kullanıcılar yapay zeka asistanına, direksiyon üzerindeki düğmeler veya ekrandaki mikrofon simgesi aracılığıyla erişebilecek.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE STRATEJİK DEĞİŞİM

Otomotiv dünyası, GM'in bu hamlesini Apple CarPlay ve Android Auto gibi üçüncü taraf yansıtma teknolojilerine karşı güçlü bir alternatif olarak değerlendiriyor. GM, bu stratejiyle araçların kendi işletim sistemleri üzerinden bağımsız ve ekosistem odaklı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.