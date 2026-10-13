İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinde piyasa değeri 525 bin sterlin (yaklaşık 34 milyon TL) olarak hesaplanan dört yatak odalı müstakil ev, taban fiyat sınırı olmaksızın 1 sterlinden (65 TL) satışa sunuldu. Satışın sembolik bir başlangıç fiyatıyla duyurulmasının temel gerekçesi olarak, mülke yönelik yürürlükte bulunan resmi ikamet yasağı gösterildi.

DEĞERİ YARIM MİLYON STERLİN OLAN EV NEDEN BU FİYATA SATILIYOR?

Mülkün bulunduğu parselde Şubat 2024'te meydana gelen büyük heyelan, bahçe alanının ve yüzme havuzunun yaklaşık 15 metrelik dik bir uçuruma kaymasına yol açtı. Zemin kaymasının ardından yerel otoriteler yapıya girişleri ve evde yaşamayı can güvenliği gerekçesiyle resmi olarak yasakladı. Açık artırmayı düzenleyen BTG Eddisons Müzayede Evi, satışta alt limit (rezerv fiyat) belirlenmediğini, dolayısıyla mülkün teorik olarak bir alıcıya 1 sterline dahi satılabileceğini açıkladı.

Afetin ardından arazide acil zemin güçlendirme çalışmaları yürütülerek yapının statik durumu teknik takibe alındı. Gerçekleştirilen son incelemelerde ana binada yeni bir yapısal bozulma gözlemlenmese de belediyenin koyduğu ikamet yasağı yürürlükte kalmayı sürdürdü. Yıllar önce taşınmazı alarak ciddi tadilat harcaması yapan ev sahiplerinin, zemin çökmesi sonrası oluşan yüksek risk ve maliyet yükü nedeniyle mülkü elden çıkarma kararı aldığı bildirildi.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPILACAK VE MÜLK NELERİ BARINDIRIYOR?

Foxcott Caddesi'nde yer alan gayrimenkul; iki ayrı oturma odası, yemek alanına sahip mutfak, dört geniş yatak odası, ebeveyn banyosu dahil iki banyo ve ferah bir antreden oluşuyor. Açık artırmanın 29 Ekim tarihinde yapılacağı duyurulurken, satışın heyelan riskini teknik müdahalelerle çözebilecek kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Müzayede yetkilileri vakanın emlak piyasasında nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, zemin ıslahını tamamlayabilecek bir alıcının yarım milyon sterlinlik mülkü son derece düşük bir maliyetle edinebileceğini vurguluyor. Buna karşın, mülkün yeniden yasal oturum izni alabilmesi için gereken istinat ve mühendislik harcamalarının yüksekliği, ihaleye katılacakların göğüslemesi gereken temel risk faktörü olarak değerlendiriliyor.