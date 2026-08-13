Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinde kamp yapmak amacıyla ormana giden 18 yaşındaki Yang adlı genç, yaklaşık 4 saat boyunca kesintisiz ağustos böceği sesine maruz kalması sonucu hastanelik oldu. Kulak koruyucu kullanmadan saatlerce böcek seslerinin arasında kalan gençte gürültüye bağlı işitme sorunu meydana geldi.

İŞİTME KAYBI BELİRTİLERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Akşam saatlerine doğru kulaklarında belirgin bir dolgunluk ve şişlik hissi yaşamaya başlayan genç, yüksek frekanslı sesleri algılamakta güçlük çektiğini fark etti. Kuş sesleri ve cep telefonu bildirimlerini duymakta zorlanması üzerine vakit kaybetmeden hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda gençte yüksek gürültüye maruz kalmaktan kaynaklanan geçici işitme kaybı teşhisi konuldu. Uygulanan tıbbi tedavinin ardından 14 gün boyunca gürültülü ortamlardan uzak duran Yang'ın işitme fonksiyonlarının tamamen normale döndüğü bildirildi.

AĞUSTOS BÖCEKLERİNİN SESİ NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

Uzman değerlendirmelerine göre tek bir ağustos böceğinin çıkardığı ses yaklaşık 70 desibel seviyesinde bulunuyor ve tek başına insan sağlığı için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak çok sayıda böceğin aynı anda çıkardığı toplu ses seviyesinin 85 desibelin üzerine çıkabildiği ifade ediliyor.

İç kulaktaki hassas yapıların yüksek ve sürekli sese maruz kalması durumunda geçici veya kalıcı hasarların meydana gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, doğada dahi olsa yüksek desilbelli ortamlarda uzun süre kalınmaması ve gerektiğinde koruyucu ekipman kullanılması konusunda uyarıda bulunuyor.