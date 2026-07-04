Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul ile Edirne arasındaki ulaşım süresinde önemli bir kısalma sağlanması hedefleniyor.

Uraloğlu, projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerinin başladığını belirtti. Testlerin ardından sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla bu kesimin yıl sonuna kadar hizmete alınmasının planlandığını söyledi.

Ispartakule-Halkalı etabındaki çalışmaların da devam ettiğini aktaran Uraloğlu, hattın tümünün tamamlanmasıyla birlikte "yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini, yıllık yük kapasitesinin 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını" ifade etti.

ÜÇ ETAPTAN OLUŞUYOR

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi; 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatta hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılacak.