Konya ile Antalya arasındaki karayolu ulaşımında yıllardır sürücülere zor anlar yaşatan Toroslar geçidinde büyük değişim için geri sayım başladı. Yapımına 2016 yılında start verilen ve yaklaşık 10 yıldır aralıksız sürdürülen Alacabel Tüneli projesinde sona yaklaşıldı. Çift tüp olarak inşa edilen dev tünelde kazı ve kaplama beton imalatlarının tamamen bitirilmesinin ardından ekipler asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dev projenin yıl sonunda trafiğe açılacağını belirtti.

4 SAATLİK YOL 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

İki şehri birbirine bağlayan güzergahta özellikle ağır tonajlı araçların ve tatilcilerin kabusu haline gelen dik yokuşlar ile keskin virajlar yeni projeyle devreden çıkıyor. Normal şartlarda yaklaşık 3 buçuk - 4 saat süren iki şehir arasındaki seyahatte en çok zaman kaybettiren ve kış aylarında saatlerce beklemeye yol açan o zorlu dağ geçişi, tünelin açılmasıyla birlikte sadece 20 dakikalık bir yolculuğa dönüşecek. Toplam 19,2 kilometrelik dev ulaşım ağı kapsamında yaklaşık 7,4 kilometrelik çift tüplü tünel ile 11,8 kilometrelik bölünmüş bağlantı yolları eş zamanlı olarak tamamlanıyor.

MEVCUT YOLUN 427 METRE ALTINDAN GEÇECEK

Projenin sürücüler açısından en hayati özelliği ise güzergahı mevcut yol kotunun tam 427 metre daha aşağısına çekmesi. Özellikle kış mevsiminde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Alacabel mevkii, yeni tünelin devreye girmesiyle birlikte her mevsim kesintisiz ve güvenli geçiş imkanı sunacak.

YILDA 910 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Sadece sürüş konforunu değil, bölge ekonomisini ve lojistik maliyetlerini de doğrudan etkileyecek olan Alacabel Tüneli, Konya-Antalya arasındaki mesafeyi 7 kilometre kısaltacak. Bakanlık verilerine göre proje tam kapasiteyle hizmete girdiğinde zamandan yıllık 768 milyon lira, akaryakıttan ise 142 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 910 milyon liralık dev bir ekonomik tasarruf elde edilecek. Güzergahın kısalması ve bekleme sürelerinin ortadan kalkmasıyla birlikte yıllık 7 bin 151 ton karbon emisyonunun da önüne geçilerek çevreye önemli bir katkı sağlanacak.