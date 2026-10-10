Haziran 2025’te Şili'nin başkenti Santiago’daki bir motelde düzenlediği organizasyonda 4 saat 25 dakika içinde 120 erkekle cinsel ilişkiye girerek rekor kırdığını öne süren ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran Carla Roseblack, ülkesindeki yüksek vergi borcu nedeniyle Şili’den kaçtı.

İnternet dünyasında kısa sürede şöhrete kavuşan 26 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi, Şili Gelir İdaresi tarafından kendisine çıkarılan devasa vergi faturası sonrasında yurt dışına yerleştiğini açıkladı.

ARSA VE ARACINA EL KONULDU

Şili maliye yetkililerinin dijital içerik üreticilerine yönelik vergi denetimlerini sıkılaştırmasının ardından Roseblack, ilk olarak yaklaşık iki yıl önce 100 bin sterlinlik (yaklaşık 130 milyon Şili Pesosu (CLP)) bir vergi talebiyle karşılaştı. 2021 yılından itibaren elde ettiği tüm kazançlar üzerinden hesaplanan borç, süreç içerisinde katlanarak 200 bin sterline (yaklaşık 260 milyon Şili pesosu) ulaştı. Tırmanan borcun ülke hazinesine devredilmesi üzerine genç kadının bazı arsalarına ve bir aracına el konuldu.

DOMİNİK CUMHURİYETİ'NE TAŞINDI

Abonelik platformları ve sosyal medya üzerinden bugüne kadar yüz binlerce sterlin kazanç elde eden Roseblack, yetkililerin kendisine haksızlık yaptığını, savunma hakkı tanınmadığını ve borç yapılandırma taleplerinin sonuçsuz kaldığını öne sürdü.

Evinin haczedilmesini son anda engellediğini belirten model, borcu ödemeyi reddederek Dominik Cumhuriyeti’ne taşındı. Ailesini ve ülkesini özlediğini ifade eden Roseblack, vergi idaresinin tutumunu "suistimal" olarak nitelendirerek Şili'ye dönmeyi düşünmediğini ve hayatına Karayipler'de devam edeceğini söyledi.