Haşlanmış yumurta hazırlarken çoğu kişinin yaptığı en büyük hatalardan biri, yumurtayı kaynar sudan çıkardıktan sonra doğrudan soymaya çalışmak olabilir. Uzman şefler ise pişirme işlemi bittiği anda yumurtaların buzlu suya alınması gerektiği konusunda hemfikir. Üstelik bunun yalnızca yumurtayı hızlı soğutmakla ilgisi yok.

Buzlu su banyosu, yumurtanın pişmeye devam etmesini engellerken kıvamının korunmasına, kabuğunun daha kolay soyulmasına ve yumurta sarısında oluşabilecek yeşil halkaların önlenmesine yardımcı oluyor.

Yumurtayı buzlu suya koymak neden önemli?

Yumurta ocaktan alındığında pişme süreci aslında hemen bitmiyor. İçeride kalan ısı, yumurtanın bir süre daha pişmesine neden oluyor.

Uzmanlara göre buzlu su bu süreci anında durduruyor.

Mutfak uzmanı Sarah Beth Tanner, haşlanmış yumurtaları zamanlayıcı çaldığı anda buz banyosuna aldığını ve en az 10 dakika beklettiğini belirtiyor. Ona göre basit görünen bu işlem, yumurtanın sonucunda büyük fark yaratıyor.

America's Test Kitchen şefi Stephanie Pixley de birkaç dakikalık fazladan pişirme süresinin bile yumurtanın kıvamını değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle akışkan veya kremamsı bir yumurta sarısı isteniyorsa bu süre daha da önemli hale geliyor.

Birkaç dakika yumurtanın kıvamını değiştirebiliyor

Yumurtanın sarısının ipeksi ve yumuşak kalması ile tamamen katılaşması arasında yalnızca birkaç dakikalık fark bulunabiliyor.

Sertifikalı gıda bilimci Jessica Gavin'e göre yumurtanın sıcaklığını hızlı şekilde düşürmek, pişirme sürecinin devam etmesini engellemenin en etkili yollarından biri.

Bu nedenle yumurtaları kaynar sudan çıkardıktan sonra buz ve soğuk sudan oluşan bir kaba almak, istenen kıvamı korumaya yardımcı oluyor.

Başka bir deyişle yumurtayı ocaktan almak, pişirme işleminin gerçekten sona erdiği anlamına gelmiyor.

Yumurtanın etrafındaki yeşil halka neden oluşuyor?

Haşlanmış yumurtanın sarısının çevresinde zaman zaman gri-yeşil bir halka oluştuğunu görmüş olabilirsiniz.

Bu görüntü yumurtanın bozulduğu anlamına gelmiyor. Genellikle yumurtanın fazla ısıya veya uzun süre pişirmeye maruz kalması sonucunda ortaya çıkıyor.

Gıda bilimci Jessica Gavin, bu renk değişiminin yumurta beyazındaki kükürt ile yumurta sarısındaki demirin reaksiyonundan kaynaklandığını belirtiyor.

Yumurtayı buz banyosuna almak ise pişirme sürecini hızla durdurarak bu reaksiyonun oluşma ihtimalini azaltıyor.

Buzlu su yumurtanın soyulmasını da kolaylaştırıyor

Buz banyosunun tek avantajı yumurtanın kıvamını korumak değil.

Yumurta soğudukça, beyaz kısmı sertleşiyor ve kabuğun altında bulunan zar ile yumurta arasında küçük bir ayrışma meydana geliyor. Bu da kabuğun daha kolay çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Özellikle çok sayıda haşlanmış yumurta hazırlanacaksa bu küçük fark oldukça önemli hale geliyor.

Şefler yumurtaları soğuk suya aldıktan sonra kabuğu daha kolay çıkarmak için yumurtanın geniş ucundan başlamayı da öneriyor. Bu bölümde zarın altına ulaşmak daha kolay olabiliyor.

Yumurta salatası yaparken de fark yaratıyor

Buz banyosu, haşlanmış yumurtanın daha kolay soyulmasının yanı sıra sonrasında hazırlanacak yemeğin kıvamını da etkileyebiliyor.

Mutfak direktörü Maria Gelastopoulos, yumurta salatası hazırlarken soğutulmuş yumurtaları tercih ediyor. Soğuk yumurtaların daha temiz kesilebildiğini ve mayonez bazlı karışımların gereğinden fazla sulanmasını önlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yani buzlu suya koymak, yalnızca birkaç dakikada yumurtanın sıcaklığını düşüren basit bir işlem değil.

Doğru kıvam, kolay soyma ve daha düzgün bir görünüm için pişirme işleminin son adımını oluşturuyor.

Bu nedenle uzmanların ortak önerisi oldukça basit: Haşlanmış yumurtayı ocaktan aldıktan sonra doğrudan soymak yerine önceden hazırladığınız buzlu suya alın ve yeterince soğumasını bekleyin.