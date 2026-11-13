Sözcü TV'de dün gece gerçekleşen canlı yayında bölgeden yeni bir bilgi aldığını belirten Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, kazanın meydana geldiği bölgede elektrik dağıtım şirketinin çalışma yürüttüğünü ve ilk değerlendirmelerde elektrik telleri üzerinde durulduğunu söyledi.

ELEKTRİK TELLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bölgeden gelen bilgilerin henüz kesinleşmediğini vurgulayan Genç, elektrik altyapı çalışmalarının kazayla bağlantılı olabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Canlı yayında aktarılan bilgilere göre, kaza bölgesindeki elektrik direkleri ve altyapı faaliyetleri incelemeye değer unsurlar arasında bulunuyor.

Ancak söz konusu iddianın henüz doğrulanmadığı, helikopterin elektrik tellerine çarpıp çarpmadığının teknik incelemeler sonucunda ortaya çıkabileceği belirtildi.

"PİLOTLAR TELLERİN VARLIĞINI BİLMİYOR OLABİLİR"

Kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir diğer uzman ise elektrik hattının yeni yapılmış olması ihtimali üzerinde durdu.

Bölgedeki çalışmaların yakın zamanda gerçekleştirilmiş olabileceğini belirten uzman, yeni elektrik hatlarının henüz uçuş haritalarına işlenmemiş olabileceğini ifade etti.

Bu durumda pilotların güzergâh üzerindeki tellerden veya devam eden altyapı çalışmalarından haberdar olmamış olabileceği ihtimali gündeme getirildi.

Uzman, kaza bölgesinde yüksek gerilim hattını andıran bir yapının dikkatini çektiğini de sözlerine ekledi.

RADAR KAYITLARI KAZANIN SIRRINI ÇÖZEBİLİR

Kazanın nedeninin belirlenmesinde uçuş verilerinin kritik rol oynayacağına dikkat çeken uzmanlar, helikopterlerde kullanılan kazaya dayanıklı veri kayıt sistemlerinin hız, irtifa, yakıt sistemi ve uçuş göstergelerindeki değişiklikleri kaydedebildiğini anlattı.

Bu kayıtların yanı sıra radar verilerinin de helikopterin son anlarına ilişkin önemli bilgiler sunabileceği belirtildi.

Uzmanlara göre radar kayıtları sayesinde helikopterin hangi saniyede hangi irtifada bulunduğu, ne kadar sürede irtifa kaybettiği ve düşüşün ani mi yoksa kontrollü bir alçalma sırasında mı gerçekleştiği değerlendirilebilecek.

Ayrıca pilotların hava trafik kontrol birimleriyle yaptığı olası telsiz görüşmeleri de kazanın nedenini aydınlatabilecek deliller arasında gösterildi.

MALATYA'NIN ZORLU COĞRAFYASINA DİKKAT ÇEKTİ

Yayında değerlendirmelerde bulunan Özgür Tör ise Malatya'nın coğrafi özelliklerinin helikopter uçuşlarını zorlaştırdığına işaret etti.

Bölgenin ortalama yükseltisinin yaklaşık 1000 metre olduğunu, Beydağı çevresinde ise yükseltinin 2500 metreye ulaştığını belirten Tör, helikopter pilotlarının arazi şekillerine uyum sağlayarak sürekli manevra yapmak zorunda kaldığını anlattı.

Özellikle alçak irtifada gerçekleştirilen uçuşlarda arazi yapısının önemli riskler oluşturabildiğini ifade eden Tör, kazanın kesin nedeninin ancak kapsamlı teknik incelemeyle belirlenebileceğini vurguladı.

KAZA KIRIM RAPORU BEKLENİYOR

Uzmanlar, kazanın aydınlatılması için helikopterin enkaz parçalarından uçuş kayıtlarına, hava koşullarından pilotların uçuş öncesi hazırlıklarına kadar çok sayıda unsurun inceleneceğini belirtti.

Enkazın düşüş açısı, parçalar üzerinde yapılacak teknik ve kimyasal analizler ile olası kamera görüntülerinin de değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi.

Yayında ayrıca kazaların ardından hazırlanan kaza kırım raporlarının kamuoyunca yeterince takip edilmediği eleştirisi gündeme geldi.

Uzmanlar, kazanın nedenine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için yetkili kurumların resmi inceleme sonuçlarının beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.